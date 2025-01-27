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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (20.01.2025 — 26.01.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МЮ РУБЕН АМОРІМ ЗІЗНАВСЯ, ЩО ЗАДЛЯ УСПІХУ ФАНАТАМ І ФУТБОЛІСТАМ ТРЕБА БУДЕ ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ ЕТАП СТРАЖДАНЬ: "Я НЕ ЗМІНЮВАТИМУ СВІЙ ПОГЛЯД НА ФУТБОЛ — ФУТБОЛІСТАМ ДОВЕДЕТЬСЯ СТРАЖДАТИ".

🗣 На Аморімові ця рубрика зараз і тримається взагалі-то.

📰 ДУБЛЬ АНДРІЯ ЯРМОЛЕНКА ВИРВАВ ДЛЯ ДИНАМО КИЇВ ПЕРШИЙ ЗАЛІКОВИЙ БАЛ У ЛІЗІ ЄВРОПИ.

📰 ШАХТАР УПЕВНЕНОЮ ПЕРЕМОГОЮ НАД БРЕСТОМ ПРОДОВЖИВ БОРОТЬБУ ЗА ПЛЕЙ-ОФ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ.

📰 ОФІЦІЙНО: ДАНИЛО СІКАН ПРИЄДНАВСЯ ДО БАТАГОВА В ТРАБЗОНСПОРІ.

📰 РОМАН ЯРЕМЧУК ВІДМОВИВСЯ ВІД ВАРІАНТА З ВЕНЕЦІЄЮ, — ПОВІДОМЛЯЄ EUROPA CALCIO.

🗣 У Венеції просто немає машин, тому Роману там робити нічого.

📰 САНТОС ПЛАНУЄ ОГОЛОСИТИ ПРО ПЕРЕХІД НЕЙМАРА ДО КІНЦЯ СІЧНЯ — GLOBO.

📰 АТЛЕТІКО ПРИЄДНАВСЯ ДО БОРОТЬБИ ЗА ПРИДБАННЯ ОЛЕКСАНДРА ЗІНЧЕНКА.

🗣 Як його можна було відпустити?

🗣 96 матчів, в яких він 96 разів вийшов на поле!

📰 ЕМАНУЕЛЬ АДЕБАЙОР ВИСЛОВИВСЯ ПРО КРІШТІАНУ РОНАЛДУ: "ТРЕНУВАННЯ ПОЧИНАЛИСЯ О 10:30, ВІН ПРИЇЖДЖАВ О 7:30. НАВІЩО?"