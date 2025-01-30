На нагороду за підсумками січня претендують чотири фахівці.
Мікель Артета, Getty Images
30 січня 2025, 20:57
Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на звання найкращого тренера за підсумками січня.
На нагороду претендують четверо фахівців:
- Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – три перемоги та одна нічия;
- Мікель Артета (Арсенал) – три перемоги та дві нічиїх;
- Едді Гау (Ньюкасл) – три перемоги та одна поразка;
- Андоні Іраола (Борнмут) – три перемоги та одна нічия.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті АПЛ.
Раніше стали відомі кандидати на найкращого гравця місяця в АПЛ за підсумками січня.