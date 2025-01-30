Англія

На нагороду за підсумками січня претендують чотири фахівці.

Англійська Прем'єр-ліга на своєму офіційному сайті оголосила претендентів на звання найкращого тренера за підсумками січня.

На нагороду претендують четверо фахівців:

- Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті) – три перемоги та одна нічия;

- Мікель Артета (Арсенал) – три перемоги та дві нічиїх;

- Едді Гау (Ньюкасл) – три перемоги та одна поразка;

- Андоні Іраола (Борнмут) – три перемоги та одна нічия.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті АПЛ.

Раніше стали відомі кандидати на найкращого гравця місяця в АПЛ за підсумками січня.