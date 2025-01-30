Англія

"Сині" вирішили не підписувати Джона Дурана.

У Челсі розглядали можливість придбання Джона Дурана з Астон Вілли. 21-річний футболіст незабаром перейде в саудівський Ан-Наср.

Вартість трансферу оцінюють у 77 млн євро, а в разі активації бонусів може сягнути 90 млн.

За даними Telegraph, Челсі також виявляв інтерес до Дурана, але відмовився від його підписання після ретельного вивчення. Представники "синіх" були не в захваті від характеру і темпераменту колумбійця, у зв'язку з чим і виключили його з шорт-листа.

Джон Дуран записав на свій рахунок 12 забитих м'ячів у 29 поєдинках за Астон Віллу в поточному сезоні. На нападника також претендували інші європейські гранди.