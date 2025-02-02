Англія

Коментар іспанського фахівця після перемоги над Сіті.

Мікель Артета радий розгрому Манчестер Сіті (5:1) у 24-му турі АПЛ.

"Під час гри мої відчуття були так собі. Наприкінці, можливо, вони стали більш ніж незвичайними. Відмінний день для нас, особливо з огляду на суперника такого рівня.

Щоб обіграти цю команду так, як це зробили ми, багато що має скластися на вашу користь. Ми діяли агресивно, хоробро. Навіть коли ти сповнений бажання перемогти, "містяни" досить хороші для того, щоб ти був змушений відсиджуватися і терпіти, але також і насолоджуватися такими моментами. У деяких ситуаціях нам трохи пощастило.

Багато що має скластися на вашу користь, щоб так перемогти. По-перше, важлива неймовірна атмосфера на стадіоні, ми не могли витратити даремно жодної хвилини. У такій ситуації команда трансформується, у суперника виникають проблеми. Футболісти починають вірити, що здатні обіграти кого завгодно у свій день. І в майбутньому нам це дуже допоможе", — сказав головний тренер Арсеналу.

На Football.ua доступний огляд матчу Арсенал — Манчестер Сіті.