Англія

Деклан асистував двом тінейджерам у матчі проти Манчестер Сіті.

Центральний півзахисник Деклан Райс двома асистами допоміг Арсеналу вперше з 2014 року розгромити Манчестер Сіті.

Арсенал — Манчестер Сіті 5:1 Відео голів та огляд матчу 02.02.2025

Гольові передачі 26-річний англієць віддав на Майлза Льюїс-Скеллі та Ітана Нванері. За даними OptaJoe, Райс став лише другим гравцем, якому вдалося асистувати двом різним тінейджерам в одному матчі АПЛ.

Раніше, а саме в квітні 2007 року, це досягнення підкорилося нинішньому головному тренеру Арсеналу Мікелю Артеті. Тоді він представляв Евертон.

Нагадаємо, іспанський спеціаліст уже дав свій коментар після успішного поєдинку з Манчестер Сіті.