Англія

У "шпор" є опція викупу футболіста у розмірі 60 мільйонів євро.

Вінгер мюнхенської Баварії Матіс Тель став гравцем Тоттенгема, повідомляє прес-служба "шпор".

Орендну угоду з 19-річним французом розраховано до кінця поточної кампанії.

За інформацією ЗМІ, "шпори" можуть скористатися опцією викупу футболіста за 60 мільйонів євро.

Цього сезону Тель провів 14 матчів, у яких відзначився одним асистом.

Після 24 турів Тоттенгем набрав 27 очок і посідає 14 місце у англійській Прем'єр-лізі.