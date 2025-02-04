Англія

Склад "синіх" поповнився ще одним французом.

Центральний півзахисник Матіс Амугу залишив Сент-Етьєн заради Челсі, передає офіційний сайт клубу АПЛ.

Челсі — Вест Гем 2:1 Відео голів та огляд матчу 03.02.2025

За даними transfermarkt, 19-річний француз обійшовся "синім" у 15 мільйонів євро. Він підписав контракт, розрахований до кінця червня 2033 року.

Амугу є вихованцем Сент-Етьєна. У ході поточної кампанії півзахисник взяв участь у 17-ти матчах, не відзначившись результативними діями.

У вересні 2024-го Матіс із голом дебютував за збірну Франції U-20 у товариському матчі проти швейцарських однолітків.

Раніше повідомлялося, що Челсі віддав Дісасі в оренду Астон Віллі.