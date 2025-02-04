Італія

Португальский вінгер підсилив "россонері".

Офіційний сайт Мілану повідомляє, що угода по гравцю Челсі Жоау Фелішу офіційно закрита — гравець приєднується до італійського клубу на правах оренди.

Угода розрахована до кінця поточного сезону. У новому клубі Феліш буде грати під 79 номером.

Раніше була інформація, що "россонері" покриватимуть зарплату гравця, а також заплатять Челсі за оренду понад 5 мільйонів фунтів стерлінгів.

У поточному сезоні Жоау провів за Челсі 947 хвилин у 20 матчах, в яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.

Контракт португальця з лондонцями спливає влітку 2030 року.