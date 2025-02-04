Французький футболіст приєднається до клубу до кінця сезону.
Аксель Дісасі, ФК Астон Вілла
04 лютого 2025, 10:33
Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Челсі Акселем Дісасі.
Орендну угоду з 26-річним французом розраховано до кінця нинішнього сезону. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2029 року.
У поточній кампанії Дісасі провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.
Після 24 турів Астон Вілла набрала 37 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.