Англія

Французький футболіст приєднається до клубу до кінця сезону.

Астон Вілла на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту з захисником Челсі Акселем Дісасі.

Орендну угоду з 26-річним французом розраховано до кінця нинішнього сезону. Його контракт із "синіми" розрахований до літа 2029 року.

У поточній кампанії Дісасі провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав дві гольові передачі.

Після 24 турів Астон Вілла набрала 37 очок і посідає восьме місце у турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги.