Англія

Іспанець радий приєднатись до команди Унаї Емері.

Півзахисник ПСЖ Марко Асенсіо прокоментував свою оренду в Астон Віллу.

"Я дуже радий приєднатися до Астон Вілли. Я прагну приносити користь цьому клубу, цій команді.

Унаї — це тренер, якого я досить давно знаю. Він має чудову кар'єру, він є тренером топрівня, і він відіграв ключову роль у моєму переході сюди завдяки своїй ідеї того, як він хоче грати у футбол.

Я обожнюю його стиль футболу, він ідеально мені підходить, і він відіграв дуже важливу роль у тому, що я опинився тут", — сказав Асенсіо talkSPORT.

У поточному сезоні Марко Асенсіо провів за ПСЖ 755 хвилин у 16 матчах у всіх турнірах, в яких він забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Челсі віддав Дісасі в оренду Астон Віллі.