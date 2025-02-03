Англія

"Леви" не готові погоджуватись на фінансові умови з боку "синіх".

Центральний захисник Челсі Аксель Дісасі не стане гравцем Астон Вілли. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "левів" прийняло рішення перервати переговори з "синіми" через надто високі фінансові запити з боку останніх.

При цьому у Вілли вже була домовленість із самим гравцем, який також має варіант з Тоттенгемом.

У нинішньому сезоні Дісасі провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.