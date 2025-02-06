Англія

Тренер пояснив, чому взявся за кризовий Юнайтед.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім підбив перші підсумки своєї роботи в команді.

"Ми йдемо на ризик, але ми хочемо, щоб у команді було щось інше. Це було моє рішення. Я не наївний, я говорив це багато разів, це спорт результатів, і ми перебуваємо в складній ситуації.

І, прийшовши сюди, дивлячись на розклад і на команду, я знав, що рішення все змінити в середині сезону без нових підписань — це небезпека для тренера. Але в мене є чітке уявлення про те, що я хочу зробити. Я йду на цей ризик, тому що в кінцевому підсумку це окупиться", — сказав португалець.

Нагадаємо, Аморім повторив рекорд Фергюсона в Манчестер Юнайтед.