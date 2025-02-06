Іспанець вражений силою чемпіонату.
Сеск Фабрегас, Getty Images
06 лютого 2025, 17:10
Головний тренер Комо Сеск Фабрегас розповів про свій досвід роботи головним керманичем команди.
"Я дуже виріс. Пам'ятаю, яким я був півтора року тому, як говорив про футбол і як я це роблю зараз.
Я також зрозумів, що таке Серія А насправді. Це інший світ та інший рівень.
Я спілкуюся з багатьма людьми, які допомагають мені зрозуміти багато речей. Наприклад, я говорив із Вінченцо Італьяно, і він поставив мені запитання, яке дійсно змусило мене задуматися. Мені ще багато що належить покращити", — сказав Фабрегас.
Комо Фабрегаса йде на 15-му місці Серії А.