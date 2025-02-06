Італія

Іспанець вражений силою чемпіонату.

Головний тренер Комо Сеск Фабрегас розповів про свій досвід роботи головним керманичем команди.

"Я дуже виріс. Пам'ятаю, яким я був півтора року тому, як говорив про футбол і як я це роблю зараз.

Я також зрозумів, що таке Серія А насправді. Це інший світ та інший рівень.

Я спілкуюся з багатьма людьми, які допомагають мені зрозуміти багато речей. Наприклад, я говорив із Вінченцо Італьяно, і він поставив мені запитання, яке дійсно змусило мене задуматися. Мені ще багато що належить покращити", — сказав Фабрегас.

Комо Фабрегаса йде на 15-му місці Серії А.