Англія

Керманич Лестера прокоментував кубкову поразку від Манчестер Юнайтед.

Лестер у гостьовому матчі 1/16 фіналу Кубка Англії напередодні поступився Манчестер Юнайтед.

Манчестер Юнайтед — Лестер 2:1 Відео голів та огляд Кубка Англії

Після завершення гри головний тренер "лисів" Руд ван Ністелрой прокоментував виступ власної команди.

"Цю поразку важко сприйняти, тому що гру вирішила помилка арбітрів. Це не питання VAR, де було б потрібно дивитись міліметри. Це півметра, там усе було очевидно.

Наша команда не заслуговувала на таку поразку. Хлопці боролись, грали добре і домінували в грі впродовж тривалого часу. Лестер програв не у Фергітайм, а в офсайдтайм.

Чи варто залучати VAR на цій стадії турніру? Дозвольте мені подумати над цим питанням. Ми хотіли померти на полі сьогодні, щоб потрапити до наступного раунду, щоб бути серед найкращих, щоб бути конкурентоспроможними, ми хотіли показати себе на полі на Олд Траффорд", — заявив нідерландський фахівець.

Наступний матч Лестер проведе вдома проти лондонського Арсеналу.