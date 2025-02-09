Англія

Ймовірно, Сандро залишиться в Ньюкаслі.

Агент півзахисника Ньюкасла Сандро Тоналі розповів, що його клієнтом цікавляться провідні європейські топклуби, але заплатити конкретну суму можуть лише одиниці..

"Серія А? Сандро – один з найкращих хавбеків у світі. Не думаю, що італійські клуби зможуть заплатити за нього стільки, скільки він коштує.

Я бачу його майбутню кар'єру вдалині від Італії", – розповів агент.

Раніше була інформація, що у послугах Сандро зацікавлений Ювентус.

У нинішньому сезоні Тоналі провів 17 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав два асисти.