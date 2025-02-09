Італія

Попередні два матчі Артем починав на лаві запасних.

Рома оголосила стартовий склад на матч 24-го труу Серії А, в якому зіграє на виїзді проти Венеції.

Форвард римлян Артем Довбик з'явиться в цьому матчі з перших хвилин. Нагадаємо, в матчі Серії А проти Наполі (1:1) та кубковому протистоянні з Міланом (1:3) Артем залишався на лаві запасник та вступав у гру по ходу матчів.

Початок матчу о 13:30.

У цьому сезоні Довбик відзначився 13 голами та трьома асистами.