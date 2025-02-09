Попередні два матчі Артем починав на лаві запасних.
Артем Довбик, Getty Images
09 лютого 2025, 12:50
Рома оголосила стартовий склад на матч 24-го труу Серії А, в якому зіграє на виїзді проти Венеції.
Форвард римлян Артем Довбик з'явиться в цьому матчі з перших хвилин. Нагадаємо, в матчі Серії А проти Наполі (1:1) та кубковому протистоянні з Міланом (1:3) Артем залишався на лаві запасник та вступав у гру по ходу матчів.
Початок матчу о 13:30.
У цьому сезоні Довбик відзначився 13 голами та трьома асистами.