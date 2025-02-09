Італія

Римляни могли посилитись французьким нападником.

Наставник Роми Клаудіо Раньєрі розповів, що клуб хотів підписати форварда Рандаля Коло Муані, якого в підсумку орендував Ювентус.



"Не треба говорити про великі зміни складу у січні. Рома має знизити зарплатну відомість, це основне. Ми не можемо її збільшувати далі, є фінансові правила та все інше. Так, ми хотіли підписати Коло Муані, але не змогли це зробити. Є правила УЄФА, які враховують і зарплати, і витрати з прибутками.



Клуб може придбати гравця за 50 мільйонів євро, а зарплату хто йому платитиме? Ми вже досягли стелі в зарплатній відомості, тому неможливо було підписати Коло Муані", — сказав Раньєрі.

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