Українець має проблеми зі здоров'ям.
Девід Моєс, Getty Images
09 лютого 2025, 15:27
Головний тренер Евертона Девід Моєс пояснив, чому Віталій Миколенко пропустив кубковий матч проти Борнмута (0:2).
"Мені треба почекати і подивитися. Вранці він відчув дискомфорт у литковому м’язі, і ми вирішили бути трохи обережними сьогодні і не стали ризикувати ним", – сказав Моєс.
У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.
Відеоогляд матчу Евертон — Борнмут дивіться на Football.ua.