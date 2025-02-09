Англія

Українець має проблеми зі здоров'ям.

Головний тренер Евертона Девід Моєс пояснив, чому Віталій Миколенко пропустив кубковий матч проти Борнмута (0:2).

"Мені треба почекати і подивитися. Вранці він відчув дискомфорт у литковому м’язі, і ми вирішили бути трохи обережними сьогодні і не стали ризикувати ним", – сказав Моєс.

У сезоні-2024/25 Миколенко зіграв 23 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився однією результативною передачею.

Відеоогляд матчу Евертон — Борнмут дивіться на Football.ua.