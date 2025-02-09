Італія

Інсайд авторитетного журналіста щодо нового місця роботи українського хавбека.

Емполі завершує підписання українського півзахисника Віктора Коваленка, повідомляє інсайдер Джанлука Ді Марціо.

За даними джерела, Віктор перейде у Емполі до кінця сезону як вільний агент.

У підписанні Коваленка також були зацікавлені клуби турецької Суперліги. Раніше з'являлася інформація про Коньяспор.

У минулому сезоні Віктор Коваленко провів за Емполі 17 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 1 асист.