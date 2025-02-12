Англія

Одноклубники Деклана не оминули увагою його витривалість.

Центральний півзахисник Арсеналу Деклан Райс розповів, хто з одноклубників дав йому прізвисько "Кінь", передає портал Sky Sports.

Райс зазначив, що називати його конем почав Олександр Зінченко.

"Це позитивно! Зінченко почав, а Жоржиньо підтримав його пізніше. Тепер усі називають мене так. Напевно, вони думають, що я можу бігати цілий день, що я спортивний і витривалий, завжди готовий допомагати команді. Навіть через два дні після матчу я бігаю на тренуваннях і вони вважають мене божевільним. Я не проти прізвиська, але мушу відповідати йому", — зазначив 26-річний англієць.

На рахунку півзахисника три голи й сім асистів у 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що центрфорвард Арсеналу Кай Гаверц пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.