Одноклубники Деклана не оминули увагою його витривалість.
Олександр Зінченко та Деклан Райс, Getty Images
12 лютого 2025, 15:14
Центральний півзахисник Арсеналу Деклан Райс розповів, хто з одноклубників дав йому прізвисько "Кінь", передає портал Sky Sports.
Райс зазначив, що називати його конем почав Олександр Зінченко.
"Це позитивно! Зінченко почав, а Жоржиньо підтримав його пізніше. Тепер усі називають мене так. Напевно, вони думають, що я можу бігати цілий день, що я спортивний і витривалий, завжди готовий допомагати команді. Навіть через два дні після матчу я бігаю на тренуваннях і вони вважають мене божевільним. Я не проти прізвиська, але мушу відповідати йому", — зазначив 26-річний англієць.
На рахунку півзахисника три голи й сім асистів у 33-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що центрфорвард Арсеналу Кай Гаверц пропустить залишок сезону-2024/25 через травму.