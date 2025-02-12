Для українця це буде третя гра за нову команду.
Максим Таловєров, Getty Images
12 лютого 2025, 21:10
Сьогодні, 12 лютого, відбудеться матч 32 туру Чемпіоншипу, в якому Плімут на своєму полі прийме Міллволл.
Тренерський штаб господарів поля ухвалив рішення випустити у стартовому складі українського захисника Максима Таловєрова.
Для 24-річного українця це буде третя гра у складі англійського клубу.
Матч Плімут — Міллволл розпочнеться о 21:45 за Києвом. Після 31 туру Плімут займає останнє місце в Чемпіоншипі, а Мілволл йде на 14 позиції.