Команда Іраоли набрала неабияку форму.
Саутгемптон — Борнмут, Getty Images
16 лютого 2025, 12:33
Борнмут українця Іллі Забарного відзначився клубним рекордом.
В останніх семи виїзних матчах команда не програє. Це рекордна серія "вишень".
Раніше Борнмут обіграв Саутгемптон (3:1), Ньюкасл (4:1), Манчестер Юнайтед (3:0), Іпсвіч (2:1), Вулвергемптон (4:2), а також зіграв внічию з Челсі (2:2) та Фулгемом (2:2).
Востаннє Борнмут програвав на виїзді Брентфорду. Сталось це у листопаді 2024 року.
Результати суботніх матчів АПЛ читайте в матеріалі на Football.ua.