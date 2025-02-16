Англія

Команда Іраоли набрала неабияку форму.

Борнмут українця Іллі Забарного відзначився клубним рекордом.

В останніх семи виїзних матчах команда не програє. Це рекордна серія "вишень".

Раніше Борнмут обіграв Саутгемптон (3:1), Ньюкасл (4:1), Манчестер Юнайтед (3:0), Іпсвіч (2:1), Вулвергемптон (4:2), а також зіграв внічию з Челсі (2:2) та Фулгемом (2:2).

Востаннє Борнмут програвав на виїзді Брентфорду. Сталось це у листопаді 2024 року.

Результати суботніх матчів АПЛ читайте в матеріалі на Football.ua.