Англія

"Червоні" сьогодні намагатимуться продовжити свою серію без поразок у турнірі до 22 матчів.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот поділився своїми очікуваннями перед виїзним матчем проти Астон Вілли.

Астон Вілла — Ліверпуль. Анонс і прогноз на матч АПЛ 19.02.2025

"Червоні" в статусі лідера англійської Прем'єр-ліги-2024/25 гостюватимуть у Бірмінгемі в рамках 29-го туру.

"Ми маємо провести ще 13 ігор [чемпіонату Англії], і кожна наступна буде найважливішою, починаючи з Астон Вілли на виїзді, яка, як і домашній матч проти Вулвз (2:1), буде складною для нас і всіх інших. У Вілли чудові показники вдома, особливо коли вони грають ввечері, тож ми знаємо, що це буде нелегко. Однак, у нас у цьому сезоні непогані результати на виїзді й загалом ми непогано виступаємо загалом. Тож, гадаю, це гра, якої всі чекають із нетерпінням, щоб побачити, як ці команди грають одна проти одної.

Астон Вілла на виїзді — одна з найскладніших команд, з якими можна зіткнутися. Минулого сезону тут теж була цікава гра, що закінчилася з рахунком 3:3, якщо я правильно пам'ятаю. У дуже хорошого тренера завжди має бути хороший план план. Вони також запросили багато якісних гравців взимку, при тому що в них і так уже була дуже сильна команда. Вони дісталися 1/8 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів і це говорить про те, що ми зустрінемося з сильною командою. Із Вулвз вдома теж було складно, адже кожна гра в цей період для всіх у лізі є такою", — цитує Слота офіційний сайт Ліверпуля.

Нагадаємо, матч Астон Вілла — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 19 лютого, розпочавшись о 21:30 за Києвом.

Раніше нідерландський спеціаліст також висловився щодо зіркового зимового новачка майбутнього суперника.