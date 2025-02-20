Англія

Фанати клубу в захваті від "зимового" новачка.

Напередодні український центральний захисник Максим Таловєров взяв участь у матчі 31 туру англійського Чемпіоншипу в складі Плімута в гостях у Лутона в сутичці двох претендентів на пониження за класом.

У цій грі гравцю національної збірної України вдалось відзначитись голом на 70 хвилині, який став для самого футболіста першим у футболці нової для нього команди, а "зелені" тим часом за рахунок цього м’яча вирвали важливу нічию проти конкурента.

За підсумком матчу поміж уболівальниками Плімута було проведено традиційне голосування на офіційному сайті з метою визначити найкращого гравця матчу в складі їхньої команди.

Результат не здивував — із понад потрійною перевагою над найближчим переслідувачем, Адамом Ренделлом (17%), Таловєров із 56% голосів респондентів здобув почесну відзнаку.

Таким чином на дебютний м’яч українцю за Плімут та для себе в цьому сезоні загалом знадобилось п’ять матчів.