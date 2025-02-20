Англія

Нідерландський тренер похвалив Сіті напередодні очного матчу.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот висловився напередодні матчу проти Манчестер Сіті в АПЛ.

"Ми знову зіткнемося з такою сильною командою, як Астон Вілла. Арсенал грає перед нами, але це не робить нашу гру легше чи складніше. Ми маємо 12 матчів, в Арсенала -13. Ми не можемо дивитися на інші команди, ми знаємо, що на Етіхаді важко.

Ман Сіті при Гвардіолі — чудова команда, яка вміє дуже добре грати. За багато років вони мали кілька місяців не на висоті. Бачу, як вони повертаються зараз після матчу із Ньюкаслом. Нам доведеться помучитися і попрацювати, щоб не підпустити їх до своїх воріт, але перед ними сильна команда.

У Ман Сіті доступні гравці, стиль той самий. Мені це подобається: якщо вони одягнуть інші футболки, то все одно зрозумієш, що це команда Пепа Гвардіоли", – сказав Слот.

Матч Ман Сіті — Ліверпуль відбудеться 23 лютого, початок о 18:30. Онлайн-трансляція доступна на Football.ua.