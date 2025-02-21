Англія

Керманич Арсеналу висловився про тривалу відсутність японського захисника через травму.

Напередодні стало відомо про те, що універсальний захисник лондонського Арсеналу Такехіро Томіясу не зіграє щонайменше до кінця поточного сезону через операцію, яку він був вимушений перенести на травмованому коліні.

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета прокоментував тривалу відсутність 26-річного японця.

"Томіясу робив усе можливе, щоб уникнути операції. Але в якийсь момент коліно перестало реагувати так добре або швидко, як нам було потрібно.

Ми вирішили, що найкращим варіантом буде знову зробити операцію. Це дуже сумно. Він – гравець, який живе грою", — цитує слова Мікеля Артети журналіст Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Такехіро Томіясу взяв участь у 30-ти матчах усіх турнірів, відзначившись двома голами й трьома асистами.