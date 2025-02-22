Англія

Єгиптянин не збирається звертати увагу на невиразний сезон Ман Сіті.

Лідер Ліверпуля Мохамед Салах висловився про матч із Манчестер Сіті в рамках 26-го туру англійської Прем'єр-ліги. Його слова наводить Sky Sports.

"Сіті" завжди залишиться "Сіті". У них один із найкращих тренерів усіх часів та чудові гравці. Вони багато років грають на найвищому рівні, виграли все, що тільки можна. Тож вони завжди будуть сильною командою і завжди зможуть виграти будь-який матч. Тому я думаю, що гра буде дуже складною.

У них є перевага домашнього матчу та досвідчені гравці. Нам просто потрібно зберігати спокій і постаратися використати свої нагоди", — сказав Салах.

Цього сезону Мо Салах зіграв за Ліверпуль 37 матчів у всіх турнірах, відзначившись 29 голами та 20 результативними передачами.

Матч між Ліверпулем та Манчестер Сіті відбудеться 23-го лютого, о 18:30 за київським часом.