Англія

Команда Девіда Моєса втратила перевагу у два м'ячі.

У 26 турі елітного дивізіону чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед відправився у гості до Евертона. З перших хвилин в "ірисок" з'явився український захисник Віталій Миколенко, а у команди Рубена Аморіма повернувся у стартового складу півзахисник Мануель Угарте.

З перших хвилин Евертон йшов у високий пресинг, що викликало у Юнайтед великі проблеми. Після цього був відтинок матчу, коли дуже активно лівим флангом працював Патрік Доргу, але його передачам бракувало точності.

В середині тайму "іриски" все ж таки відкрили рахунок. Бету найкраще зорієнтувався в сумбурі, що виник в штрафному Манчестер Юнайтед після подачі з кутового, й ударом від землі вразив ворота Онана. 1:0. Після цього команда Рубена Аморіма намагалась контролювати гру, але небезпеку атаки гостей не несли. Евертон водночас шукав свій момент в контрвипаді.

В одному зі швидкісних рейдів на чужу половину Евертон забив знов. Бету покотив з правого краю штрафного в центр, де Гаррісон прибрав Магвайра й пробив — Онана відбив, але першим на добиванні був Дукуре. 2:0. Наприкінці першого тайму темп гри був невисокий. Евертон не хотів форсувати розвиток подій, а Юнайтед банально не міг.

На початку другого тайму малюнок гри не змінився, проте Евертон вже не так активно йшов вперед. В якийсь момент здалось, що "іриски" повірили у свою перемогу. Втім, гості з цим не погодились. Спочатку, на 72 хвилині, Фернандеш перехитрив Пікфорда ударом зі штрафного. 2:1. Трохи пізніше Угарте підібрав м'яч на лінію чужого штрафного й ударом з лівої ноги пробив точно в кут. 2:2.

В завершальні хвилини матчу команди обмінювались напівмоментами, але до дійсно небезпечних епізодів справа не доходила. Вже в компенсований час Янг поспішав на добивання в чужому штрафному й опинився на газоні. Арбітр призначив пенальті, але пішов переглянути повтор особисто. Дуже гарно впав Ешлі, він це вміє, але арбітр не повірив.

Евертон — Манчестер Юнайтед 2:2

Голи: Бету, 19, Дукуре, 33 - Фернандеш, 72, Угарте, 80

Евертон: Пікфорд — О'Браєн, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Гарнер (Іроегбунам, 82), Гує — Ліндстрем (Янг, 54), Дукуре (Алькарас, 81), Гаррісон — Бету

Манчестер Юнайтед: Онана — Мазрауї (Йоро, 71), Магвайр, де Лігт — Далот, Угарте, Каземіро (Гарначо, 62), Доргу — Зіркзе, Фернандеш — Гойлунн (Обі, 70)

Попередження: О'Браєн, Гарнер, Янг — Обі