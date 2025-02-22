Англія

Наставник дав свій коментар.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска висловився після поразки своєї команди в матчі з Астон Віллою.

Зустріч 26-го туру англійської Прем'єр-ліги завершилася з рахунком 2:1 на користь команди Унаї Емері. Вирішальний м'яч забив Марко Асенсіо на 89-й хвилині.

"Мені сподобалася наша гра і те, як ми відреагували на минулий матч. Це була складна гра, ми не заслуговували на поразку. У нас були чудові шанси забити гол як за рахунку 1:0, так і за рахунку 1:1.

У цій лізі потрібно бути холоднокровними", — наводить слова Марески журналіст Бен Джейкобс.

Наразі Челсі перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своїй скарбничці 43 набраних очки.