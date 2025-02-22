Дубль Асенсіо допоміг Астон Віллі вирвати перемогу в Челсі.

Колектив Енцо Марески допустив чергову осічку.

Огляд матчу

Астон Вілла - Челсі 2:1
Голи: Асенсіо, 59, 89 -  Фернандес, 9

Астон Вілла: Мартінес — Кеш (Гарсія, 70), Конса, Мінгз (Богард, 60), Матсен — Макгінн, Тілеманс — Асенсіо, Роджерс (Мален, 77), Ремзі (Рашфорд, 46) — Воткінс (Бейлі, 77)

Челсі: Йоргенсен — Джеймс, Чалоба (Адарабіойо, 8), Колвілл — Гюсто, Кайседо, Фернандес, Кукурелья — Палмер, Нкунку (Санчо, 77), Нету

Попередження: Макгінн — Фернандес, Нкунку, Кайседо. 