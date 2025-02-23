Англія

Тренер незадоволений рішенням суддів.

Головний тренер Борнмута Андоні Іраола прокоментував Іллі Забарного у вчорашньому матчі чемпіонату Англії з Вулвергемптоном (0:1).

"Що стосується вилучення Забарного, то в тому епізоді він намагався зіграти в м’яч, але послизнувся.

І тепер Забарний може пропустити чотири матчі. Через те, що чітко прагнув зіграти в м’яч і торкнувся його, але при цьому невдало послизнувся.

Я цього не розумію. Чи нам сказати футболістам не вести боротьбу за такі м’ячі, тому що вони через рішення судді можуть пропустити чотири матчі?", — цитує Іраолу BBC.

Зазначимо, що для Забарного це перше вилучення у футболці Борнмута. Він представляє клуб із січня 2023 року.