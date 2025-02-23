Німеччина

Іспанець продовжує вражати в Німеччині.

В рамках 23-го туру німецької Бундесліги леверкузенський Баєр на виїзді переміг Гольштайн Кіль (2:0).

Таким чином, "фармацевти" під керівництвом іспанського фахівця збільшили клубну серію без поразок на виїзді до 28 матчів поспіль (20 перемог, 8 нічиїх). Цей показник є абсолютним рекордом серед всіх тренерів які коли-небудь працювали в чемпіонаті Німеччини з футболу.

Востаннє на виїзді команда Алонсо програвала 27 травня 2023 року Бохуму (0:3).

У поточній кампанії німецької Бундесліги Баєр розташовується на другій позиції в турнірній таблиці. Відставання від лідируючої Баварії становить п'ять очок, проте мюнхенці мають матч у запасі.