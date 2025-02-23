Нидерланды. Новость

Роттердамці знайшли нового головного тренера.

Фейєноорд оголосив про призначення Робіна ван Персі новим головним тренером команди.

Пресслужба ротердамського клубу повідомляє, що з колишнім головним тренером Геренвена підписана угода терміном до літа 2027 року.

Помічником ван Персі стане Рене Хаке — колишній помічник Еріка тен Гага в Манчестер Юнайтед.

Під керівництвом Робіна Геренвен провів уже 26 матчів, на початку лютого скандально втративши перемогу над Фортуною з 12 гравцями на полі. Зараз його підопічні йдуть дев'ятими в турнірній таблиці Ередивізі, а з Кубка Нідерландів вони вилетіли діставшись лише 1/8 фіналу.

Нагадаємо, саме в Феєнорді ван Персі розпочав свою професійну карʼєру футболіста.

Також зазначимо, що в січні син Робіна Шакіл оновив свою угоду з роттердамцями.