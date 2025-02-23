Іспанія

Голкіпер може протистояти Україні.

Голкіпер Реала Тібо Куртуа повідомив, що готовий повернутись до збірної Бельгії після того, як посаду наставника залишив Домініко Тедеско, з яким у футболіста стався конфлікт.

"Я сумую за іграми за Бельгію. І сумую за гру на великих турнірах. Минуло півтора року, тепер я готовий", — цитує Куртуа.

Збірна Бельгії є суперником збірної України в плей-оф за підвищення до дивізіону А Ліги націй. Перша гра відбудеться в Мурсії 20 березня. Початок зустрічі — о 21:45.