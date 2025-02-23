Англія

Пеп розповів про тренерську долю.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився про критику на адресу тренерів після поразок.

"Єдине, чого я прагну з того часу, як почав тренерську кар'єру, – це не втрачати своїх гравців. Я втрачаю своїх гравців через те, що не можу вибрати, ставити їх у стартовий склад чи залишити у запасі.

Я був футболістом, котрий не грав, і люди це розуміли. Але я завжди думав, що коли тренер перекладає провину на гравців, він рятує свою дупу, щоб не брати на себе відповідальність, розуміючи, що весь світ звинувачуватиме його.

У Мадриді я був у центрі уваги, мене знищували. Але я уникаю звинувачень на адресу гравців, цього ніколи не сталося б", – сказав Пеп.

Наступний матч "містян" — проти Ліверпуля. Матч Ман Сіті — Ліверпуль відбудеться сьогодні, 23 лютого, початок о 18:30.