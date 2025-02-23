Англія

Результат матчу на Сент-Джеймс Парк.

У 26-му турі АПЛ Ньюкасл, який змагається за потрапляння в топ-4, приймав Ноттінгема, який намагається втриматись в зоні ЛЧ.

Гості розпочали жваво, забивши на початку матчу, проте ще до перерви пропустили чотири. У другому таймі "лісники" відіграли два м'ячі, але навіть для нічиєї цього замало.

Ноттінгем залишився на третьому місці, Ньюкасл вже п'ятий.

Ньюкасл Юнайтед — Ноттінгем Форест 4:3

Голи: Майлі, 23, Мерфі, 25, Ісак, 32 (пен.), 34 — Гадсон-Одої, 6, Міленкович, 63, Єйтс, 90

Ньюкасл Юнайтед: Поуп — Лівраменто, Шер, Берн, Голл — Майлі, Гімараес, Віллок (Тоналі, 70) — Мерфі (Барнс, 70), Ісак (Вілсон, 87), Гордон

Ноттінгем Форест: Селс — Айна, Міленкович, Мурільйо, Вільямс — Домінгес (Єйтс, 77), Андерсон (Сангаре, 77) — Еланга, Гіббс-Вайт, Гадсон-Одої — Вуд

Попередження: Лівраменто — Міленкович, Андерсон, Домінгес, Єйтс