Англія

Однак зарплатня Джека може стати перешкодою цьому трансферу.

Ньюкасл проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша. Про це повідомляє Chronicle Live.

За інформацією джерела, незважаючи на зацікавленість "сорок" до 29-річного англійця, їх насторожує заробітна плата гравця, чий оклад у Манчестер Сіті становить 300 тис. фунтів стерлінгів на тиждень.

Підкреслюється, що Грілішу доведеться піти на скорочення зарплати, щоб перейти в Ньюкасл.

Чинна трудова угода гравця з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.

Цього сезону Джек Гріліш відіграв за Ман Сіті 24 матчі, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.