Однак зарплатня Джека може стати перешкодою цьому трансферу.
jack grealish, getty images
24 лютого 2025, 21:52
Ньюкасл проявляє інтерес до вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша. Про це повідомляє Chronicle Live.
За інформацією джерела, незважаючи на зацікавленість "сорок" до 29-річного англійця, їх насторожує заробітна плата гравця, чий оклад у Манчестер Сіті становить 300 тис. фунтів стерлінгів на тиждень.
Підкреслюється, що Грілішу доведеться піти на скорочення зарплати, щоб перейти в Ньюкасл.
Чинна трудова угода гравця з "містянами" розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 45 млн. євро.
Цього сезону Джек Гріліш відіграв за Ман Сіті 24 матчі, забив два голи та віддав п'ять результативних передач.