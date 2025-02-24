Англія

Іменитий нідерландський фахівець не очолюватиме ніяку команду до кінця поточного сезону.

Колишній головний тренер амстердамського Аякса та Манчестер Ерік тен Гаг, який наразі перебуває в статусі вільного агента, відповів на питання щодо того, коли планує повернутися до тренерської роботи.

"Я вже вирішив не братися за роботу до 1 липня, тобто до початку нового сезону", — цитує слова нідерландського фахівця журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед звільнив Еріка тен Гага з посади керманича першої команди наприкінці 2024 року — відставка нідерландця, за інформацією ЗМІ, коштувала манкуніанцям 16,8 мільйонів евро.

Раніше тен Гага пов'язували з можливою роботою у дортмундській Боруссії, проте у підсумку "джмелів" очолив Ніко Ковач.