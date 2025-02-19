Англія

"Червоні дияволи" виплатили солідну компенсацію нідерландцю та його тренерському штабу.

Манчестер Юнайтед заплатив 14,5 млн фунтів стерлінгів (16,8 млн євро) за звільнення Еріка тен Гага, його помічників та спортивного директора Дена Ешворта. Про це повідомляє Manchester Evening News.

За інформацією джерела, цю суму взято з фінансового звіту "червоних дияволів" за останні три місяці.

Нагадаємо, МЮ розглядало звільнення 55-річного нідерландця минулого літа, але після тріумфу в Кубку Англії вирішило продовжити контракт. Однак невдалий початок сезону змусив керівництво клубу відправити фахівця у відставку в жовтні.

Разом з тен Гагом команду покинули його помічники Рене Хаке, Йелле тен Роувелаар та Пітер Морель, а також Рууд ван Ністелрой, який затримався на кілька матчів у якості тимчасового тренера.

У сумі їм було виплачено виплати близько 12,1 млн євро, тоді як вартість відходу Ешворта після п'яти місяців роботи склала 4,7 млн ​​євро.

Ці виплати додадуться до 70 млн євро, витрачених на звільнення тренерів та їхніх помічників з моменту відходу сера Алекса Фергюсона у травні 2013 року.

Наразі МЮ очолює Рубен Аморім — "червоні дияволи" йдуть на 15 місці в англійській Прем'єр-лізі, набравши 29 очок після 25 матчів.