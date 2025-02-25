В клубі попрощались із фахівцями.
Бен Доусон та Денні Алкок, Лестер
25 лютого 2025, 09:36
Лестер звільнив помічників Бена Доусона та Денні Алкока зі штабу головного тренера команди Руда ван Ністелроя. Про це повідомляє пресслужба "лисиць".
Фахівці увійшли до тренерського штабу Лестера на початку сезону-2024/25.
Після 26 турів АПЛ Лестер посідає передостаннє місце в таблиці, набравши 17 очок. Команда програла чотири останні матчі у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що Варді повторив досягнення Роналду, Гіггза, Спіда й Шерінгема в АПЛ.