Лестер звільнив помічників Бена Доусона та Денні Алкока зі штабу головного тренера команди Руда ван Ністелроя. Про це повідомляє пресслужба "лисиць".

Фахівці увійшли до тренерського штабу Лестера на початку сезону-2024/25.

Після 26 турів АПЛ Лестер посідає передостаннє місце в таблиці, набравши 17 очок. Команда програла чотири останні матчі у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Варді повторив досягнення Роналду, Гіггза, Спіда й Шерінгема в АПЛ.