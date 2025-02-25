Англія

В клубі попрощались із фахівцями.

Лестер звільнив помічників Бена Доусона та Денні Алкока зі штабу головного тренера команди Руда ван Ністелроя. Про це повідомляє пресслужба "лисиць".

Фахівці увійшли до тренерського штабу Лестера на початку сезону-2024/25.

Після 26 турів АПЛ Лестер посідає передостаннє місце в таблиці, набравши 17 очок. Команда програла чотири останні матчі у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Варді повторив досягнення Роналду, Гіггза, Спіда й Шерінгема в АПЛ.