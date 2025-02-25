Іспанія

Тренер отримав заслужену нагороду.

Наставника Барселони Гансі Фліка визнано найкращим тренером за підсумками лютого. У голосуванні Флік випередив Пепе Бордаласа (Хетафе) і Карлоса Корберана (Валенсія).

У лютому Барселона виграла чотири матчі із чотирьох: у Алавеса (1:0), Севільї (4:1), Райо Вальєкано (1:0) і Лас-Пальмаса (2:0).

Це вже третя подібна нагорода для Фліка в цьому сезоні.

Наступний матч для Барселони — проти Атлетіко в Кубку Іспанії. Перший матч Барселона — Атлетіко відбудеться 25 лютого о 22:30 за київським часом.