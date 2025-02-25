Італія

Легендарний ексворотар вважає, що команда Гасперіні не випала з перегонів.

Колишній воротар Ювентуса та збірної Італії Джанлуїджі Буффон порозмірковував щодо можливого чемпіонства Аталанти.

"Наполі – Інтер? Я вважаю, що цей матч завершиться внічию. Скудетто для Аталанти? Це була б неймовірна і чудова спортивна історія, але я б не назвав це несподіванкою. Радше результатом роботи і планування. Вони повинні вірити в це до кінця", – сказав Буффон.

Наразі Аталанта посідає третє місце і відстає від лідера на три бали.