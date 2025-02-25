Лідером рейтингу є Максанс Лакруа з Крістал Пелес.
Ілля Забарний, Getty Images
25 лютого 2025, 17:33
Захисник Борнмута Ілля Забарний посів друге місце у списку найшвидших центрбеків англійської Прем'єр-ліги у сезоні-2024/25. Про це повідомляє PFF FC.
Нинішнього сезону 22-річний українець розігнався до швидкості 34,15 км/год, що є другим показником після захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа – 34,45 км/год.
Трійку найкращих рейтингу, до якого увійшли лише гравці, які відіграли понад 900 хвилин цього сезону, замкнув представник Ноттінгем Форест Мурільйо — 33,92 км/год.
Топ-5 доповнили Метт Доерті з Вулвергемптона (33,78) та Ібраїма Конате з Ліверпуля (33,57).
Нинішнього сезону Забарний провів 28 матчів без результативних дій.
Раніше повідомлялося, що апеляцію Борнмута щодо червоної картки Забарного було відхилено.