Англія

Лідером рейтингу є Максанс Лакруа з Крістал Пелес.

Захисник Борнмута Ілля Забарний посів друге місце у списку найшвидших центрбеків англійської Прем'єр-ліги у сезоні-2024/25. Про це повідомляє PFF FC.

Нинішнього сезону 22-річний українець розігнався до швидкості 34,15 км/год, що є другим показником після захисника Крістал Пелес Максанса Лакруа – 34,45 км/год.

Трійку найкращих рейтингу, до якого увійшли лише гравці, які відіграли понад 900 хвилин цього сезону, замкнув представник Ноттінгем Форест Мурільйо — 33,92 км/год.

Топ-5 доповнили Метт Доерті з Вулвергемптона (33,78) та Ібраїма Конате з Ліверпуля (33,57).

Нинішнього сезону Забарний провів 28 матчів без результативних дій.

Раніше повідомлялося, що апеляцію Борнмута щодо червоної картки Забарного було відхилено.