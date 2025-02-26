Англія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Англії, що відбувся 25 лютого 2025 року.

Лондонський Челсі у рамках 27-го туру Англійської Прем’єр-ліги-2024/25 впорався з Саутгемптоном на Стемфорд Бридж.

Дуель проти аутсайдера чемпіонату для команди Енцо Марески тривала рівно до першого забитого м’яча посеред стартової половини зустрічі.

Далі "сині" просто збільшували власну перевагу, і якби не хиби Коула Палмера, могли б розраховувати на дуже непристойний рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Саутгемптон у рамках 27-го туру англійської Прем'єр-ліги-2024/25:

Челсі — Саутгемптон 4:0

Голи: Нкунку, 24 Нету, 36 Колвілл, 44 Кукурелья, 78

Челсі: Йоргенсен — Гюсто, Адарабіойо, Колвілл, Кукурелья — Фернандес (Меука, 89), Кайседо (Ачімпонг, 83) — Нету (Джордж, 68), Палмер, Санчо (Дьюзбері-Голл, 68) — Нкунку (Амугу, 83)

Саутгемптон: Рамсдейл — Брі (Гарвуд-Белліс, 46), Белла-Кочап, Арібо — Сугавара, Смоллбоун, Даунс (Арчер, 83), Вокер-Пітерс (Меннінг, 59) — Фернандеш — Онуачу (Діблінг, 59), Сулемана

Попередження: Кайседо — Онуачу, Меннінг