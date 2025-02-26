Англія

Керманич Челсі вчить свого воротаря грати ногами.

Напередодні лондонський Челсі обіграв Саутгемптон у домашньому матчі двадцять сьомого туру англійської Прем’єр-ліги.

Челсі — Саутгемптон 4:0 Відео голів та огляд матчу 25.02.2025

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска цікаво відповів на питання, які вказівки він давав воротарю власної команди Філіпу Йоргенсену перед грою.

"Моє послання Філіпу Йоргенсену перед грою було простим: якщо ти будеш вибивати м’яч, я тебе заміню.

Безумовно, він повинен був слідувати цьому плану", — заявив італійський фахівець.

У наступному турі лондонський Челсі зіграє домашній матч проти Лестера.