Англія

Гравець не відзначився результативними діями в шести поспіль матчах АПЛ.

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер на своїй сторінці в Instagram прокоментував перемогу "синіх" у 27-му турі АПЛ-2024/25.

Челсі — Саутгемптон 4:0 Відео голів та огляд матчу 25.02.2025

Зараз 22-річний англієць перебуває не в найкращій для себе формі. В останніх шести поєдинках турніру він не відзначився жодною результативною дією.

"Молодці, хлопці, +3 очки. Не хвилюйтеся, я повернусь", — написав Палмер.

Раніше, ще до зустрічі з Саутгемптоном, керманич лондонського клубу Енцо Мареска висловився щодо Коула.

На рахунку плеймейкера Челсі 14 голів і шість асистів у 30-ти матчах у всіх турнірах поточної кампанії.