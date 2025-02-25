Англія

Тренер висловився про лідера Челсі.

Головний тренер Челсі Енцо Мареска заявив, що команда надто залежить від своєї зірки Коула Палмера.

"Я завжди турбуюся про загальні результати, але я не турбуюся про Коула, тому що Коул — людина, і протягом сезону у неї можуть бути моменти, коли йому трохи складніше.

Проблема в Коулі, ми покладаємося на Коула в усьому, і я говорив із самого початку, що нам потрібно покладатися на команду. Звичайно, нам потрібні великі гравці, топові гравці, такі як Коул, але ми взагалі не турбуємося за нього", — сказав Мареска.

Наразі Челсі перебуває на шостій позиції в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи у своїй скарбничці 43 набраних очки.