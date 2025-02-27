Англія

Іспанець вважає, що команда зберігає шанси.

Головний тренер Арсеналу Мікель Артета вважає, що його команда продовжує претендувати на чемпіонство в АПЛ, попри 13-очкове відставання від лідера.

"Ми показали незламний характер, показали, наскільки сильно хотілося перемогти. Ми домінували у цій грі та намагалися відкрити рахунок.

Ми діяли наполегливо, але нам не вистачало тієї іскри, того останнього пасу, який потрібний для того, щоб зламати добре організовану команду. Нам потрібно частіше бити у площину. Ми билися до кінця, але не зуміли досягти успіху.

Ситуація у боротьбі за титул не змінилась. Ми можемо лише вигравати свої матчі та дивитися, скільки очок ми наберемо. Від такого результату відчуття не надто приємні. Ми хочемо перемагати", – сказав Артета.

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