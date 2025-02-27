Англія

Іспанець тверезо оцінює поточний сезон.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола заявив, що вихід у ЛЧ буде вважатись як успіх для його команди за підсумками поточного сезону.

"Вихід у Лігу чемпіонів був би для нас неймовірним успіхом. Колишнього Манчестера Сіті цього сезону вже не буде. Колишній Сіті був надто сильний, але ми повернемося.

У нас молода команда, трійка атакувальних гравців – це її майбутнє. Родрі повернеться, а Ніко – це наше майбутнє, Хусанов – теж, Гвардіол ще молодий.

Молоді гравці та новачки, які прийдуть влітку, мають повести клуб до перемог, це питання часу", – сказав Гвардіола.

Раніше повідомлялось, що Гвардіола може залишити Манчестер Сіті та очолити один з саудівських клубів.