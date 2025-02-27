Бразилия

Футболіст задоволений своєю кар'єрою.

Вінгер Сантоса Неймар розповів про свої травми впродовж кар'єри.

"У моїй кар'єрі сталося багато подій, я зазнав численних травм, які дорого мені коштували, але такою була воля Бога. У мене немає причин сумувати, навпаки – я дуже щасливий своєю історією та життям. Я здійснив майже всі свої мрії, а також досяг того, про що навіть не мріяв.

Я безмежно вдячний Богу за те, що він змінив моє життя, а також життя моєї родини та друзів. Для мене це найважливіше", – сказав Неймар.

Нині команда Неймара перебуває на шостій сходинці загальної таблиці з відставанням у дев’ять очок від лідера, Корінтіанса, та очолює окрему групу B у складі Брагантіну, Гуарані та Португези, звідки має потрапити до чвертьфіналу плей-оф.